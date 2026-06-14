SPORTS D’EAU SUR LE PLAN D’EAU LE BOULOC Ceilhes-et-Rocozels
SPORTS D’EAU SUR LE PLAN D’EAU LE BOULOC Ceilhes-et-Rocozels jeudi 30 juillet 2026.
Ceilhes-et-Rocozels
SPORTS D’EAU SUR LE PLAN D’EAU LE BOULOC
Plan d’eau Le Bouloc Ceilhes-et-Rocozels Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
FETE DE L’EAU ET DE LA NATURE
Du 28 au 30 juillet 2026
Trois jours de spectacles vivants, de concerts, de manifestations vous attendent tous, petits et grands, au bord de l’eau. D’autres animations seront organisées en journée, restauration, buvette… Consultez le programme complet sur www.GrandOrb.fr
Jeudi 30 Juillet à Ceilhes et Rocozels
RDV au plan d’eau Le Bouloc
FETE DE L’EAU ET DE LA NATURE
Évènements gratuits et en extérieur
Du 28 au 30 juillet 2026
Trois jours de spectacles vivants, de concerts, de manifestations vous attendent tous, petits et grands, au bord de l’eau. D’autres animations seront organisées en journée, restauration, buvette… Consultez le programme complet sur www.GrandOrb.fr
Jeudi 30 Juillet à Ceilhes et Rocozels
RDV au plan d’eau Le Bouloc
9h 17h Concours des peintres dans la rue
15h 20h Activités d’eau sur le plan d’eau le Bouloc
17h30 Balade patrimoine/ géologie (sur inscription)
Nombreuses autres animations tout au long de la journée. Voir le programme complet.
20h 30 Spectacle DILO
Quelque part en Guyanne, sur une petite barge d’orpaillage, deux hommes.
Ils se connaissent peu et de leurs échanges émerge un texte poétique, appuyé par une composition musicale électro-jazz gorgée de sons aquatiques.
Assis sur la berge et munis de casques audio, le public se laisse embarquer au coeur de la forêt tropicale.
Il entre progressivement dans le délire halluciné de deux hommes qui attendent, isolés dans une immensité d’eau, dévoilant des bribes de leur vécu dans ce bout d’Amazonie.
!!! 150 casques maxi Réservation conseillée au 04 67 95 70 91 !!! .
Plan d’eau Le Bouloc Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 95 70 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : SPORTS D’EAU SUR LE PLAN D’EAU LE BOULOC
WATER AND NATURE FESTIVAL
July 28–30, 2026
Three days of live performances, concerts, and events await everyone—young and old—by the water. Other activities will be organized during the day, including food and drink stands. Check out the full program at www.GrandOrb.fr
Thursday, July 30 in Ceilhes and Rocozels
Meet at Le Bouloc lake
L’événement SPORTS D’EAU SUR LE PLAN D’EAU LE BOULOC Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Ceilhes-et-Rocozels (Hérault)
- CONCERT NICO B AND THE RISING BAND Ceilhes-et-Rocozels 25 juin 2026
- BALADE EN CALÈCHE Ceilhes-et-Rocozels 6 juillet 2026
- DÉCOUVREZ CEILHES EN CALÈCHE Ceilhes-et-Rocozels 6 juillet 2026
- MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS A CEILHES Ceilhes-et-Rocozels 7 juillet 2026
- RANDONNÉE GOURMANDE ACCOMPAGNÉE Ceilhes-et-Rocozels 8 juillet 2026