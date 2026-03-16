Si tu vas à Brigneau… Port de Brigneau Moëlan-sur-Mer

Si tu vas à Brigneau…

Port de Brigneau Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 09:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Ces trois jours vous invitent à explorer l’histoire de Brigneau et à vivre l’ambiance actuelle de ce port chargé de mémoire. Haut lieu de la pêche sardinière, animé par marins et ouvrières des sardineries, Brigneau est aujourd’hui un espace apprécié des pêcheurs-plaisanciers ainsi que des randonneurs qui peuvent se restaurer et se loger sur place.

De nombreux évènements y sont désormais organisés au plaisir de tous spectacles, exposition, ateliers, balade commentée avec l’association Mémoires et photo etc… .

Port de Brigneau Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English : Si tu vas à Brigneau…

L’événement Si tu vas à Brigneau… Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS