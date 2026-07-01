Sieste musicale (dès 1 an), La julienne, Plan-les-Ouates

Informations pratiques

Sieste musicale (dès 1 an) Samedi 31 octobre, 14h15 La julienne

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T14:15:00+01:00 – 2026-10-31T15:00:00+01:00

Fin : 2026-10-31T14:15:00+01:00 – 2026-10-31T15:00:00+01:00

Gratuit, sur inscription (ouverture des inscriptions en ligne 1 mois avant chaque concert).

Enfants dès 1 an accompagnés d’un adulte.

Un parcours musical et sonore pour les familles, pour se détendre et voyager ensemble. Laissez-vous guider par la voix, les mélodies enveloppantes et des rythmes doux de la guitare, du kalimba et des petites percussions. Des chansons d’ici et d’ailleurs pour apaiser, éveiller les sens et renforcer le lien parent-enfant.

>> Samedi 31 octobre 2026, 14h15-15h : Avec Lina Benseddik (chanteuse et artiste plurielle).

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/programmation-a-la-julienne-XXQLYFWTLM »}]

Un moment de douceur pour petits et grands

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