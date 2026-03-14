Sieste musicale pour les petits Bibliothèque François Villon Paris
Sieste musicale pour les petits Bibliothèque François Villon Paris samedi 20 juin 2026.
On ferme les yeux et on écoute… sur des transats et des coussins pour profiter des histoires et de la musique en famille. On prend le temps…
A l’occasion de la Fête de la musique, venez vous détendre en famille !
Le samedi 20 juin 2026
de 11h00 à 11h30
gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T11:30:00+02:00
Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris
+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon
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