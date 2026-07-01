Informations pratiques

Sieste sonore « Nos lieux de vie » : Tu dis Terrile ou Terri ? Podcast et chansons Samedi 25 juillet, 14h00 Église Saint Stanislas Pas-de-Calais

Bertrand Fashion et Aurelien Menu, Compagnie l’Ambulance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T14:00:00+02:00 – 2026-07-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T14:00:00+02:00 – 2026-07-25T17:00:00+02:00

SIESTE SONORE

À l’occasion de la fête des convivialités du Centre Social de Calonne Ricouart, installez-vous dans l’Eglise Saint Stanislas, baptisée en hommage aux mineurs polonais de Marles-les-Mines et Calonne-Ricouart et leur famille, arrivés en masse dans la région en 1921, pour une sieste auditive. Dans ce contexte estival, le dispositif immersif d’écoute au casque invite l’auditeur·ice. à un moment de partage au sommet des terrils. Ce moment peut être suivi d’un échange avec les artistes. Spectacle, cirque, ateliers, repas partagé, profitez des nombreuses activités proposées tout au long de cet après-midi de fête dans l’ancienne cité minière.

AU PROGRAMME

< exploration sensible des lieux emblématiques des Hauts-de-France >

< série de podcasts qui donne la parole aux passants >

< saison 1 sur les terrils >

Un temps d’écoute individuel qui alterne les épisodes du podcast Nos lieux de vie et les chansons choisies par les personnes interviewées.

Durée : 3h / Tout public

www.compagnielambulance.fr

Église Saint Stanislas 10 Rue de Lille, 62540 Marles-les-Mines Marles-les-Mines 62540 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@compagnielambulance.fr »}] [{« link »: « http://www.compagnielambulance.fr »}]

projet radiophonique

compagnie l’Ambulance