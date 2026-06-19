Siestes musicales kotamo et voix par Gaya Journées du Patrimoine Pointe de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Denis-d’Oléron

Siestes musicales kotamo et voix par Gaya Journées du Patrimoine

Pointe de Chassiron Jardins de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, Gaya vous propose un voyage sonore immersif avec Kotamo et voix, à vivre allongé au cœur des jardins de Chassiron pour une expérience méditative et apaisante.

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Pointe de Chassiron Jardins de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr

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English : Musical Siestas: kotamo and vocals by Gaya Heritage Days

As part of Heritage Days, Gaya invites you to an immersive soundscape journey featuring Kotamo and vocals—to be enjoyed while lying down in the heart of the Chassiron Gardens for a meditative and soothing experience.

L’événement Siestes musicales kotamo et voix par Gaya Journées du Patrimoine Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes