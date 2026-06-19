Siestes musicales kotamo et voix par Gaya Journées du Patrimoine Pointe de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron
samedi 19 septembre 2026 · Pointe de Chassiron · Saint-Denis-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Denis-d’Oléron
Siestes musicales kotamo et voix par Gaya Journées du Patrimoine
Pointe de Chassiron Jardins de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, Gaya vous propose un voyage sonore immersif avec Kotamo et voix, à vivre allongé au cœur des jardins de Chassiron pour une expérience méditative et apaisante.
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Pointe de Chassiron Jardins de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr
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English : Musical Siestas: kotamo and vocals by Gaya Heritage Days
As part of Heritage Days, Gaya invites you to an immersive soundscape journey featuring Kotamo and vocals—to be enjoyed while lying down in the heart of the Chassiron Gardens for a meditative and soothing experience.
L’événement Siestes musicales kotamo et voix par Gaya Journées du Patrimoine Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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