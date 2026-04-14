Signe-moi une histoire, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Signe-moi une histoire Samedi 25 avril, 10h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:00:00+02:00

Lecture bilingue Français-LSF

Signe-moi une histoire : les bibliothécaires vous proposent des lectures bilingues en français et LSF

Pour les 3-6 ans

Sur réservation : dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr / 05 56 10 30 79 /

Pour les personnes sourdes : SMS 06 59 60 41 62

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 30 79 »}] [{« link »: « mailto:dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Lecture bilingue Français-LSF

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