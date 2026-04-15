Silence… ça tourne au Pyla ! La Teste-de-Buch jeudi 20 août 2026.

La Teste-de-Buch

Silence… ça tourne au Pyla !

La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : 21 – 21 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 09:00:00

fin : 2026-08-20 13:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Partez pour une balade guidée à vélo à travers le quartier du Pyla-sur-Mer et découvrez le Bassin d’Arcachon sous l’angle du cinéma et des tournages.

Entre villas emblématiques, panoramas remarquables, dune du Pilat et plages sauvages, cette visite mêle histoire locale, patrimoine naturel et anecdotes de films et séries tournés sur le territoire.

Au fil des arrêts, les participants découvrent l’histoire du Pyla, les personnalités qui y ont séjourné, les décors naturels qui séduisent les réalisateurs ainsi que les coulisses de plusieurs productions tournées sur le Bassin.

La balade est ponctuée d’une pause gourmande sucrée dans un cadre privilégié, pour profiter pleinement de l’expérience dans une ambiance conviviale.

Une visite originale mêlant culture, nature, patrimoine et 7e art, pour voir le Pyla autrement.

Départ Mairie Annexe du Pyla Durée 3h Savoir faire du vélo .

La Teste-de-Buch 33115 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14

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L’événement Silence… ça tourne au Pyla ! La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-06-25 par OT La Teste-de-Buch