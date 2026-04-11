La Teste-de-Buch

Visite du Pyla du temps des années folles

Mairie annexe de Pyla sur Mer La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Partez à la découverte de l’histoire du quartier de Pyla-sur-Mer et de ses élégantes villas, à travers une visite vivante et originale. Des personnages en costume des années 1930 vous accompagnent tout au long du parcours et vous plongent dans l’époque de Louis Gaume, entrepreneur visionnaire à l’origine du développement du Pyla.

Entre mises en scène, anecdotes et récits surprenants, laissez-vous guider dans une exploration ludique et théâtralisée qui vous fera voir le quartier sous un tout nouveau regard.

La visite part à partir de 5 personnes et le maximum de participants est de 15.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch .

Mairie annexe de Pyla sur Mer La Teste-de-Buch 33115 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.com

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English : Visite du Pyla du temps des années folles

L’événement Visite du Pyla du temps des années folles La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-04-11 par OT La Teste-de-Buch