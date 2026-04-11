Visite du Pyla du temps des années folles La Teste-de-Buch
Visite du Pyla du temps des années folles La Teste-de-Buch vendredi 24 juillet 2026.
La Teste-de-Buch
Visite du Pyla du temps des années folles
Mairie annexe de Pyla sur Mer La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Partez à la découverte de l’histoire du quartier de Pyla-sur-Mer et de ses élégantes villas, à travers une visite vivante et originale. Des personnages en costume des années 1930 vous accompagnent tout au long du parcours et vous plongent dans l’époque de Louis Gaume, entrepreneur visionnaire à l’origine du développement du Pyla.
Entre mises en scène, anecdotes et récits surprenants, laissez-vous guider dans une exploration ludique et théâtralisée qui vous fera voir le quartier sous un tout nouveau regard.
La visite part à partir de 5 personnes et le maximum de participants est de 15.
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch .
Mairie annexe de Pyla sur Mer La Teste-de-Buch 33115 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite du Pyla du temps des années folles
L’événement Visite du Pyla du temps des années folles La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-04-11 par OT La Teste-de-Buch
À voir aussi à La Teste-de-Buch (Gironde)
- Visite guidée de la Dune du Pilat RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch 19 avril 2026
- Coucher du soleil sur la dune du Pilat La Teste-de-Buch 21 avril 2026
- Courses Hippodrome de La Teste de Buch La Teste-de-Buch 22 avril 2026
- Prés Salés Ouest, découverte faune et flore La Teste-de-Buch 23 avril 2026
- Visite guidée de la Dune du Pilat RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch 26 avril 2026