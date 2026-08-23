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AGENDA · Jurançon

Silence on double Atelier du Neez Jurançon

jeudi 3 septembre 2026 · Atelier du Neez · Jurançon

Silence on double Atelier du Neez Jurançon

Informations pratiques

Début
jeudi 3 septembre 2026
Fin
jeudi 3 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Atelier du Neez
Adresse
27 Avenue Bagnell
Ville
64110 Jurançon
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Jurançon

Silence on double

Atelier du Neez 27 Avenue Bagnell Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 20:30:00
fin : 2026-09-03

Date(s) :
2026-09-03

Un spectacle d’improvisation théâtrale qui réinvente le cinéma en direct, à partir des propositions du public.
Et si le cinéma se créait sous vos yeux ?
Dans Silence on double, trois comédiens et un musicien réinventent en direct les grands genres cinématographiques à partir des propositions du public.
Film d’action, comédie romantique, thriller, western, science-fiction ou aventure chaque histoire naît dans l’instant. Les personnages, les dialogues, les rebondissements et la bande-son sont entièrement improvisés.
Aucun scénario n’est écrit à l’avance. Le public devient ainsi le point de départ d’un spectacle unique, drôle et imprévisible.
Après avoir été programmé à l’Atelier du Neez lors de la saison 2024-2025, Silence on double revient à Jurançon pour une nouvelle représentation le jeudi 3 septembre 2026 à 20h30.
Pas de texte. Pas de filet. Juste l’instant.   .

Atelier du Neez 27 Avenue Bagnell Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 24 94 88  barde.prod@gmail.com

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English : Silence on double

L’événement Silence on double Jurançon a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Pau

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