Silurade au bord du Lot Place du Marché et place du 8 mai Saint-Sylvestre-sur-Lot

Saint-Sylvestre-sur-Lot

Silurade au bord du Lot

Place du Marché et place du 8 mai En bord de Lot et à la salle des fêtes Saint-Sylvestre-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 10:00:00

fin : 2026-06-28 15:30:00

Date(s) :

2026-06-23

Cette 18ème édition aura lieu du 23 au 28 juin 2026 avec un programme convivial autour de la pêche et de la découverte du silure.

Venez nombreux partager ce moment festif au bord du Lot ! .

Place du Marché et place du 8 mai En bord de Lot et à la salle des fêtes Saint-Sylvestre-sur-Lot 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 24 58 mairie@saintsylvestresurlot.com

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English :

L’événement Silurade au bord du Lot Saint-Sylvestre-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Vallée du Lot et Garonne