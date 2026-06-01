Sílvia Pérez Cruz, Scène Ella Fitzgerald, Genève

Sílvia Pérez Cruz Lundi 20 juillet, 21h00 Scène Ella Fitzgerald
Gratuit
Début : 2026-07-20T21:00:00+02:00 – 2026-07-20T22:30:00+02:00
Comptant parmi les voix les plus marquantes de la scène espagnole actuelle, Sílvia Pérez Cruz explore des territoires musicaux à la croisée des cultures. D’origine catalane, la chanteuse multi-instrumentiste à la voix magnétique tisse un répertoire nourri de traditions ibériques et latino-américaines, de musique classique, de jazz, de flamenco et de folk. Depuis son premier album 11 de Novembre jusqu’au récent Toda la vida, un día, son œuvre, saluée unanimement par la critique et le public, se prolonge sur scène dans des formes poétiques où la voix transforme l’intime en expérience collective.
