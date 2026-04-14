Simulateurs de vol, Musée Aéronautique et Spatial Safran, Moissy-Cramayel

Simulateurs de vol Samedi 23 mai, 18h00 Musée Aéronautique et Spatial Safran Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Plusieurs simulateurs de vol disponibles, installez-vous et prenez votre envol !

Musée Aéronautique et Spatial Safran Rond-Point René Ravaud 77550 Réau Moissy-Cramayel 77550 Seine-et-Marne Île-de-France http://www.museesafran.com

Atelier simulateur de vol

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