Simulateurs de vol, Musée Aéronautique et Spatial Safran, Moissy-Cramayel
Simulateurs de vol, Musée Aéronautique et Spatial Safran, Moissy-Cramayel samedi 23 mai 2026.
Simulateurs de vol Samedi 23 mai, 18h00 Musée Aéronautique et Spatial Safran Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Plusieurs simulateurs de vol disponibles, installez-vous et prenez votre envol !
Musée Aéronautique et Spatial Safran Rond-Point René Ravaud 77550 Réau Moissy-Cramayel 77550 Seine-et-Marne Île-de-France http://www.museesafran.com
Atelier simulateur de vol
©Safran
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