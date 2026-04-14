Visites guidées par des héros de l’aviation, Musée Aéronautique et Spatial Safran, Moissy-Cramayel

Visites guidées par des héros de l’aviation Samedi 23 mai, 18h00 Musée Aéronautique et Spatial Safran Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Visites guidées du musée : vos guides sont des bénévoles costumés représentant quelques uns des héros de l’aviation

Musée Aéronautique et Spatial Safran Rond-Point René Ravaud 77550 Réau Moissy-Cramayel 77550 Seine-et-Marne Île-de-France http://www.museesafran.com

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