Sinfonietta de Lausanne; Peter Bence, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

Sinfonietta de Lausanne; Peter Bence Jeudi 22 avril 2027, 19h30 Victoria Hall

Migros Change : Rive (Rue de Rive 20), MParc La Praille (Avenue Vibert 32), Stand Info Balexert (Avenue Louis-Casaï 27)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-22T19:30:00+02:00 – 2027-04-22T21:30:00+02:00

Fin : 2027-04-22T19:30:00+02:00 – 2027-04-22T21:30:00+02:00

Sinfonietta de Lausanne

Peter Bence piano

Peter Bence Symphonic

De la musique de film aux tubes pop-rock en passant par les chansons de Queen – une immersion sonore, à la fois monumentale et intime, où la musique ne se contente pas d’être entendue: elle se vit.

Durée totale de 2h environ

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://migros.infomaniak.events/fr-ch/shop/migros-pour-cent-culturel-classic-2026-2027-EBGNGEVB9H »}, {« type »: « phone », « value »: « +41585682900 »}, {« type »: « email », « value »: « scmbilletterie@migrosgeneve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Concert de la Sinfonietta de Lausanne, accompagnée de Peter Bence, le jeudi 22 avril 2027, à 19h30 au Victoria Hall.

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