AGENDA · Bruges
, Sint-Annakerk, Bruges
dimanche 20 septembre 2026 · Sint-Annakerk · Bruges
Informations pratiques
Dimanche 20 septembre, 17h00 Sint-Annakerk Bruges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00
Sint-Annakerk 8 Sint-Annakerk Brugge Bruges 8000 Bruges-Centre Bruges Flandre-Occidentale [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-brugge-ravel-debussy-cantemir-mozart-vivaldi/ »}]
Musicâme France Production
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