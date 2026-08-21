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AGENDA · Bruges

, Sint-Annakerk, Bruges

dimanche 20 septembre 2026 · Sint-Annakerk · Bruges

, Sint-Annakerk, Bruges

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Sint-Annakerk
Adresse
8 Sint-Annakerk Brugge
Ville
8000 Bruges
Département
Bruges

Dimanche 20 septembre, 17h00 Sint-Annakerk Bruges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

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Musicâme France Production

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