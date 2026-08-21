Informations pratiques

Dimanche 20 septembre, 17h00 Sint-Annakerk Bruges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Sint-Annakerk 8 Sint-Annakerk Brugge Bruges 8000 Bruges-Centre Bruges Flandre-Occidentale [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-brugge-ravel-debussy-cantemir-mozart-vivaldi/ »}]

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