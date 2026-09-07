Site des mégalithes, 2 siècles en images, Site des mégalithes de Locmariaquer, Locmariaquer

Informations pratiques

Site des mégalithes, 2 siècles en images 19 et 20 septembre Site des mégalithes de Locmariaquer Morbihan

Gratuit. A partir de 8 ans. Visite en extérieur, prévoir des vêtements de saison.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Et si vous regardiez les mégalithes de Locmariaquer avec les yeux d’hier… et les technologies d’aujourd’hui ?

Partez à la découverte des mégalithes de Locmariaquer à travers une sélection de cartes postales et photographies anciennes, témoins d’un patrimoine qui a traversé les générations. Mais l’aventure ne s’arrête pas là ! Photogrammétrie, LiDAR, modélisation 3D… Les nouvelles technologies offrent aujourd’hui aux archéologues de nouveaux regards sur ces monuments millénaires. Entre images du passé et outils du futur, découvrez comment notre perception des mégalithes évolue au fil du temps.

Une visite entre mémoire, archéologie et innovation, pour regarder les pierres autrement.

Site des mégalithes de Locmariaquer Route de Kerlogonan, 56740 Locmariaquer, France Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33297573759 https://www.site-megalithique-locmariaquer.fr La singularité du Site des mégalithes de Locmariaquer est d’offrir un ensemble de trois architectures mégalithiques de la période du Néolithique : Le Grand Menhir brisé, la plus grande stèle connue en Europe, témoin d’un alignement disparu ; le Tumulus d’Er Grah, sépulture abritant une chambre funéraire fermée réservée à une élite ; et la Table des Marchands, tombe à couloir, à l’origine du terme “dolmen”. L’ampleur du site reflète une organisation sociale hiérarchisée. En voiture : Accès par la D781, puis suivre les panneaux « Site des mégalithes » ou « Table des Marchands ». Avant d’entrer dans Locmariaquer, prendre la route à droite en direction du terrain des sports puis parkings sur votre gauche. En train : Arrêt gare de Vannes ou d’Auray (plus proche).

Et si vous regardiez les mégalithes de Locmariaquer avec les yeux d’hier… et les technologies d’aujourd’hui ?

©collection particulière, Centre des monuments nationaux