Siver Mood Quintet Salle Ph’Art Casino Municipal Capbreton

Siver Mood Quintet

Salle Ph’Art Casino Municipal Place de la Liberté Capbreton Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-13 21:00:00

fin : 2026-03-13 22:30:00

2026-03-13

Tout arrive à qui sait attendre.

Notre saison Jazz Partner’s démarre la saison 2026 avec un hommage à un des grands noms du piano jazz.

Pionnier du Hard-Bop, compositeur et band-leader plus encore que pianiste virtuose, Horace Silver, dont la malicieuse signature sonore a traversé 50 ans de jazz, nous a laissé en 2014 un immense répertoire dont la simplicité apparente est la marque des œuvres majeures.

Horace Silver a contribué aux grandes heures du prestigieux label Blue Note créé par Alfred Lion et Frank Wolff en1939.

Sidney Bechet James P Johnson Milt jackson Bud Powell Thelonious Monk Art Blakey Lee morgan Sonny Rollins Jimmy Smith Wayne Shorter, entre autres, la liste serait trop longue, ont façonné l’histoire du label.

Suite à un premier concert-hommage à l’œuvre unique de ce géant du jazz, ils étaient quelques-uns du collectif NativeJazz, issu du récent regain d’activité du jazz à Pau, à ressentir le besoin d’approfondir cette expérience.

C’est avec plaisir que le SilverMood Quintet, cons .

Salle Ph'Art Casino Municipal Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

English :

Everything comes to those who wait.

Our Jazz Partner?s season kicks off in 2026 with a tribute to one of the great names in jazz piano.

