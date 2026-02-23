Siver Mood Quintet Salle Ph’Art Casino Municipal Capbreton
Siver Mood Quintet
Salle Ph’Art Casino Municipal Place de la Liberté Capbreton Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 21:00:00
fin : 2026-03-13 22:30:00
Date(s) :
2026-03-13
Tout arrive à qui sait attendre.
Notre saison Jazz Partner’s démarre la saison 2026 avec un hommage à un des grands noms du piano jazz.
Pionnier du Hard-Bop, compositeur et band-leader plus encore que pianiste virtuose, Horace Silver, dont la malicieuse signature sonore a traversé 50 ans de jazz, nous a laissé en 2014 un immense répertoire dont la simplicité apparente est la marque des œuvres majeures.
Horace Silver a contribué aux grandes heures du prestigieux label Blue Note créé par Alfred Lion et Frank Wolff en1939.
Sidney Bechet James P Johnson Milt jackson Bud Powell Thelonious Monk Art Blakey Lee morgan Sonny Rollins Jimmy Smith Wayne Shorter, entre autres, la liste serait trop longue, ont façonné l’histoire du label.
Suite à un premier concert-hommage à l’œuvre unique de ce géant du jazz, ils étaient quelques-uns du collectif NativeJazz, issu du récent regain d’activité du jazz à Pau, à ressentir le besoin d’approfondir cette expérience.
C’est avec plaisir que le SilverMood Quintet, cons .
Salle Ph’Art Casino Municipal Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 69 64 92 jazz.partners40130@gmail.com
English :
Everything comes to those who wait.
Our Jazz Partner?s season kicks off in 2026 with a tribute to one of the great names in jazz piano.
