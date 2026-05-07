SKAB school Stage skateboard Pitchounes Skate Park de Pau Pau
SKAB school Stage skateboard Pitchounes Skate Park de Pau Pau lundi 24 août 2026.
Pau
SKAB school Stage skateboard Pitchounes
Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 09:00:00
fin : 2026-08-25 11:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Réservé aux 4-7 ans
Skatepark de Pau, 33 avenue Gaston Lacoste
Inclus
Prêt du matériel (casque, protections, skate)
Prévoir
Chaussures adaptées (type tennis) et une gourde d’eau.
Une arrivée 10 min avant le début du stage pour pouvoir s’équiper. .
Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 30 62 86
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English : SKAB school Stage skateboard Pitchounes
L’événement SKAB school Stage skateboard Pitchounes Pau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Pau
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