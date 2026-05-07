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SKAB school Stage skateboard Pitchounes Skate Park de Pau Pau

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SKAB school Stage skateboard Pitchounes Skate Park de Pau Pau lundi 24 août 2026.

Lieu : Skate Park de Pau

Adresse : Avenue Gaston Lacoste

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 24 août 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Pau

SKAB school Stage skateboard Pitchounes

Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 09:00:00
fin : 2026-08-25 11:00:00

Date(s) :
2026-08-24

Réservé aux 4-7 ans
Skatepark de Pau, 33 avenue Gaston Lacoste
Inclus
Prêt du matériel (casque, protections, skate)

Prévoir
Chaussures adaptées (type tennis) et une gourde d’eau.
Une arrivée 10 min avant le début du stage pour pouvoir s’équiper.   .

Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 30 62 86 

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English : SKAB school Stage skateboard Pitchounes

L’événement SKAB school Stage skateboard Pitchounes Pau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Pau

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