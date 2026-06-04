Stage le carnet d’artiste: osez enfin ouvrir votre carnet Atelier Slow ART Pau
Stage le carnet d’artiste: osez enfin ouvrir votre carnet Atelier Slow ART Pau mardi 14 juillet 2026.
Pau
Stage le carnet d’artiste: osez enfin ouvrir votre carnet
Atelier Slow ART 49 avenue du géneral Leclerc Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – 120 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:30:00
fin : 2026-07-16 17:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Osez enfin ouvrir votre carnet un stage de 9h pour dompter la page blanche, mixer croquis sur le vif et narration personnelle.
Après-midi 1 L’accident créateur (3h) Inspirés par l’audace de Frida Kahlo, nous brisons la peur du blanc. Exercice de la tache narrative à l’encre, puis dessin au trait continu (sans lever le stylo). Apprenez à intégrer vos pensées manuscrites directement dans le dessin.
Après-midi 2 La précision du regard (3h) À la manière de Dina Brodsky, nous travaillons le micro-dessin au feutre technique (0.1 ou 0.3). Étude d’un objet fétiche ou d’un détail architectural. Vous apprendrez à structurer votre page en fenêtres
Après-midi 3 Matières et souvenirs (3h) Dans l’esprit nomade de Kurt Jackson, place à l’aquarelle directe pour raconter la poesie du quotidien
Informations pratiques
Carnet de croquis.
Palette d’aquarelle12 couleurs
Pinceaux (un .
Atelier Slow ART 49 avenue du géneral Leclerc Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 96 12 78 flaminiacarloni78@gmail.com
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English : Stage le carnet d’artiste: osez enfin ouvrir votre carnet
L’événement Stage le carnet d’artiste: osez enfin ouvrir votre carnet Pau a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Pau
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