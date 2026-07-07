Informations pratiques

Pau

Fête nationale

Place Royale Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-07-14 23:30:00

Date(s) :

2026-07-14

17h-21h, place Royale sulkys chevaux à pédales pour enfants. 18h, place Verdun (côté caserne Bernadotte) cérémonie militaire puis défilé de l’Harmonie paloise jusqu’à la place Royale. Toute la soirée, bd du Midi foodtrucks. 20h-21h30, square George V démonstrations de danse. 20h30 00h30, place Royale bal populaire avec Le Petit Orchestre de Saint-Cyprien. 21h30 0h30, square George V Orchestre Pick up (reprises festives et dansantes), rafraîchissements et gourmandises proposées par des structures sociales. 23h feu d’artifice musical visible tout le long du bd des Pyrénées. .

Place Royale Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau