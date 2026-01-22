SKAB school Stage skateboard débutant-intermédiaire Skate Park de Pau Pau

SKAB school Stage skateboard débutant-intermédiaire

Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 120 – 120 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-09

Initiation au skateboard et perfectionnement des mouvements de base

Je suis débutant(e) si je n’ai jamais ou très peu fais de skate.

Je suis intermédiaire si je sais un peu pousser, me diriger, et je n’aborde pas trop les modules présents dans un skatepark.

A partir de 7 ans. 10h-12h

Inclus

Prêt du matériel (casque, protections, skate)

Welcome Pack

Prévoir

Chaussures adaptées (type tennis) et une gourde d’eau.

Une arrivée 10 min avant le début du stage. .

