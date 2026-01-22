SKAB school Stage skateboard débutant-intermédiaire Skate Park de Pau Pau
SKAB school Stage skateboard débutant-intermédiaire
Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 120 – 120 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-11
2026-02-09
Initiation au skateboard et perfectionnement des mouvements de base
Je suis débutant(e) si je n’ai jamais ou très peu fais de skate.
Je suis intermédiaire si je sais un peu pousser, me diriger, et je n’aborde pas trop les modules présents dans un skatepark.
A partir de 7 ans. 10h-12h
Inclus
Prêt du matériel (casque, protections, skate)
Welcome Pack
Prévoir
Chaussures adaptées (type tennis) et une gourde d’eau.
Une arrivée 10 min avant le début du stage. .
Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 30 62 86
