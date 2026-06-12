Sketchs, textes & chansons Rue Louis Pasteur Scaër
Sketchs, textes & chansons Rue Louis Pasteur Scaër dimanche 14 juin 2026.
Scaër
Sketchs, textes & chansons
Rue Louis Pasteur Espace Youenn-Gwernig Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Florilège de saynètes, textes et chansons offerts par la Troupe Scaëroise, Compagnie de l’Hêtre. Un chapeau sera présent pour les personnes souhaitant participer. .
Rue Louis Pasteur Espace Youenn-Gwernig Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 59 00 57
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English :
L’événement Sketchs, textes & chansons Scaër a été mis à jour le 2026-06-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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