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Sketchs, textes & chansons Rue Louis Pasteur Scaër

Sketchs, textes & chansons Rue Louis Pasteur Scaër dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Rue Louis Pasteur

Adresse : Espace Youenn-Gwernig

Ville : 29390 Scaër

Département : Finistère

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Scaër

Sketchs, textes & chansons

Rue Louis Pasteur Espace Youenn-Gwernig Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Florilège de saynètes, textes et chansons offerts par la Troupe Scaëroise, Compagnie de l’Hêtre. Un chapeau sera présent pour les personnes souhaitant participer.   .

Rue Louis Pasteur Espace Youenn-Gwernig Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 59 00 57 

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English :

L’événement Sketchs, textes & chansons Scaër a été mis à jour le 2026-06-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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