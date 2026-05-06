Houlgate

Skim School Tour

Plage Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 11:00:00

fin : 2026-07-24 18:00:00

Date(s) :

2026-07-24

L’association Mauna Kea propose une expérience à la fois sportive, ludique et conviviale, avec initiations et démonstrations de skimboard, masques de vidéos 360°, ateliers d’équilibre… Profitez également de l’exposition Respecte ta plage présentée en parallèle.

L’association Mauna Kea fait sa tournée des plages ! Elle propose une expérience à la fois sportive, ludique et conviviale initiations, démonstrations par des champions de classe nationale, masques de vidéos 360°, ateliers d’équilibre… de quoi découvrir le skimboard en s’amusant !

Profitez également de l’exposition Respecte ta plage présentée en parallèle.

Initiations dès 8 ans. .

Plage Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

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English : Skim School Tour

The Mauna Kea association offers a sporty, fun and friendly experience, with skimboard initiations and demonstrations, 360° video masks, balance workshops… You can also take advantage of the Respecte ta plage (Respect your beach) exhibition.

L’événement Skim School Tour Houlgate a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge