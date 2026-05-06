Skim School Tour Houlgate
Skim School Tour Houlgate vendredi 24 juillet 2026.
Houlgate
Skim School Tour
Plage Houlgate Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 11:00:00
fin : 2026-07-24 18:00:00
Date(s) :
2026-07-24
L’association Mauna Kea propose une expérience à la fois sportive, ludique et conviviale, avec initiations et démonstrations de skimboard, masques de vidéos 360°, ateliers d’équilibre… Profitez également de l’exposition Respecte ta plage présentée en parallèle.
L’association Mauna Kea fait sa tournée des plages ! Elle propose une expérience à la fois sportive, ludique et conviviale initiations, démonstrations par des champions de classe nationale, masques de vidéos 360°, ateliers d’équilibre… de quoi découvrir le skimboard en s’amusant !
Profitez également de l’exposition Respecte ta plage présentée en parallèle.
Initiations dès 8 ans. .
Plage Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Skim School Tour
The Mauna Kea association offers a sporty, fun and friendly experience, with skimboard initiations and demonstrations, 360° video masks, balance workshops… You can also take advantage of the Respecte ta plage (Respect your beach) exhibition.
L’événement Skim School Tour Houlgate a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge
À voir aussi à Houlgate (Calvados)
- Rencontre avec Évelyne Bloch-Dano Salle des fêtes Houlgate 14 mai 2026
- Brunch en famille C.P.C.V. Normandie Houlgate 14 mai 2026
- Journée de l’Europe des collégiens du Calvados, Centre sportif de Normandie, Houlgate 21 mai 2026
- COMPLET Théâtre Oublie-moi je t’aime d’Arnaud Cermolacce et Anthony Marty Cinéma du Casino Houlgate 23 mai 2026
- Café-débat sur le balnéaire en Normandie Petit Théâtre Houlgate 28 mai 2026