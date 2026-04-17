Skyrace des Matheysins 2026 Tors Saint-Honoré

Saint-Honoré

Skyrace des Matheysins 2026

Tors Salle des Fêtes Charles Poncet Saint-Honoré Isère

Tarif : 3 – 3 – 70 EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 07:30:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Evènement International, La Skyrace des Matheysins propose 4 courses adultes et des courses enfants. Entre lacs, sommets et sentiers panoramiques, venez vibrer au rythme d’un événement sportif convivial et spectaculaire !

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Tors Salle des Fêtes Charles Poncet Saint-Honoré 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 88 15 27 acmatheysin@gmail.com

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English :

An international event, La Skyrace des Matheysins features 4 adult and children’s races. Between lakes, peaks and panoramic trails, come and enjoy a friendly and spectacular sporting event!

L’événement Skyrace des Matheysins 2026 Saint-Honoré a été mis à jour le 2026-04-17 par Matheysine Tourisme