Skyrace des Matheysins 2026 Tors Saint-Honoré
Skyrace des Matheysins 2026 Tors Saint-Honoré samedi 2 mai 2026.
Saint-Honoré
Skyrace des Matheysins 2026
Tors Salle des Fêtes Charles Poncet Saint-Honoré Isère
Tarif : 3 – 3 – 70 EUR
Suivant les courses
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 07:30:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Evènement International, La Skyrace des Matheysins propose 4 courses adultes et des courses enfants. Entre lacs, sommets et sentiers panoramiques, venez vibrer au rythme d’un événement sportif convivial et spectaculaire !
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Tors Salle des Fêtes Charles Poncet Saint-Honoré 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 88 15 27 acmatheysin@gmail.com
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English :
An international event, La Skyrace des Matheysins features 4 adult and children’s races. Between lakes, peaks and panoramic trails, come and enjoy a friendly and spectacular sporting event!
L’événement Skyrace des Matheysins 2026 Saint-Honoré a été mis à jour le 2026-04-17 par Matheysine Tourisme