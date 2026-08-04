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SLA, QU’ES AQUÒ? LE 3 OCTOBRE, C’EST LA FÊTE DE L’ASSO ! Noueilles

samedi 3 octobre 2026 · Noueilles

SLA, QU’ES AQUÒ? LE 3 OCTOBRE, C’EST LA FÊTE DE L’ASSO ! Noueilles

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Noueilles Place du village
Ville
31450 Noueilles
Département
Haute-Garonne
Tarif

Noueilles

SLA, QU’ES AQUÒ? LE 3 OCTOBRE, C’EST LA FÊTE DE L’ASSO !

Noueilles Place du village Noueilles Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 23:59:00

Date(s) :
2026-10-03

A Noueilles, le samedi 3 octobre, on fait le plein d’animations pour la fête de rentrée de l’association SLA, qu’es aquò? S’entraider face à la maladie de Charcot
### Journée d’animations de la fête de rentrée de l’association SLA, qu’es aquò?

Avec balade, pétanque, tombola, expositions, musique, jeux pour les enfants… zt pour les grands, repas (sur inscription)…
Programme complet à venir…   .

Noueilles Place du village Noueilles 31450 Haute-Garonne Occitanie +33 7 66 68 73 04  contact@slaquesaquo.fr

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English :

In Noueilles, on Saturday, October 3, there will be plenty of activities for the back-to-school festival organized by the association “SLA, qu’es aqu? Helping Each Other in the Face of Charcot’s Disease.”

L’événement SLA, QU’ES AQUÒ? LE 3 OCTOBRE, C’EST LA FÊTE DE L’ASSO ! Noueilles a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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