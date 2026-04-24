Slack days Chamrousse 1750 Chamrousse
Slack days Chamrousse 1750 Chamrousse vendredi 14 août 2026.
Chamrousse
Slack days
Chamrousse 1750 A côté de la galerie commerciale Chamrousse Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14
3 jours de fun, d’équilibre et de sensations fortes autour de la slackline !
Rejoins-nous pour un événement unique et ouvert à tous, l’objectif est de réussir à traverser en équilibre, une sangle plate et élastique, tendue entre deux points ou arbres.
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Chamrousse 1750 A côté de la galerie commerciale Chamrousse 38410 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 89 92 65 info@chamrousse.com
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English : Slack days
3 days of slackline fun, balance and thrills!
Join us for a unique event open to all. The aim is to successfully balance across a flat, elastic strap stretched between two points or trees.
L’événement Slack days Chamrousse a été mis à jour le 2026-04-24 par Office du Tourisme de Chamrousse
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