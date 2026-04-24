Slack days Chamrousse 1750 Chamrousse

Chamrousse

Slack days

Chamrousse 1750 A côté de la galerie commerciale Chamrousse Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

3 jours de fun, d’équilibre et de sensations fortes autour de la slackline !

Rejoins-nous pour un événement unique et ouvert à tous, l’objectif est de réussir à traverser en équilibre, une sangle plate et élastique, tendue entre deux points ou arbres.

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Chamrousse 1750 A côté de la galerie commerciale Chamrousse 38410 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 89 92 65 info@chamrousse.com

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English : Slack days

3 days of slackline fun, balance and thrills!

Join us for a unique event open to all. The aim is to successfully balance across a flat, elastic strap stretched between two points or trees.

L’événement Slack days Chamrousse a été mis à jour le 2026-04-24 par Office du Tourisme de Chamrousse