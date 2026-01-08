49ème édition de la Course de Côte

Route de Chamrousse via Premol Chamrousse 1600 Chamrousse Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

49ème Course de Côte de Chamrousse en 2026, qui fait partie des grandes étapes du Championnat de France de la montagne en sport automobile et des véhicules historiques de compétition.

.

Route de Chamrousse via Premol Chamrousse 1600 Chamrousse 38410 Isère Auvergne-Rhône-Alpes acrvm@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 49th edition of the Course de Côte

49th Course de Côte de Chamrousse in 2026, one of the major stages in the French Mountain Championship for motor sport and historic competition vehicles.

L’événement 49ème édition de la Course de Côte Chamrousse a été mis à jour le 2026-01-06 par Office du Tourisme de Chamrousse