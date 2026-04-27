Festival Chamrousse en Piste Chamrousse 1750 Chamrousse
Festival Chamrousse en Piste Chamrousse 1750 Chamrousse samedi 1 août 2026.
Chamrousse
Festival Chamrousse en Piste
Chamrousse 1750 A côté de la galerie commerciale Chamrousse Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
15ème édition de Chamrousse en Piste en 2025 festival de rue en montagne mêlant arts du cirque, théâtre de rue, magie…
Spectacles famille Prévoir de l’eau, casquette, crème solaire…
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Chamrousse 1750 A côté de la galerie commerciale Chamrousse 38410 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 89 92 65 info@chamrousse.com
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English : Chamrousse en Piste festival
15th edition of Chamrousse en Piste in 2025: street-art festival in the mountain, mixing circus, theatre, magic…
Family shows Bring water, cap, sun cream…
L’événement Festival Chamrousse en Piste Chamrousse a été mis à jour le 2026-04-27 par Office du Tourisme de Chamrousse
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