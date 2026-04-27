Festival Chamrousse en Piste Chamrousse 1750 Chamrousse

Chamrousse

Festival Chamrousse en Piste

Chamrousse 1750 A côté de la galerie commerciale Chamrousse Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

15ème édition de Chamrousse en Piste en 2025 festival de rue en montagne mêlant arts du cirque, théâtre de rue, magie…

Spectacles famille Prévoir de l’eau, casquette, crème solaire…

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Chamrousse 1750 A côté de la galerie commerciale Chamrousse 38410 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 89 92 65 info@chamrousse.com

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English : Chamrousse en Piste festival

15th edition of Chamrousse en Piste in 2025: street-art festival in the mountain, mixing circus, theatre, magic…

Family shows Bring water, cap, sun cream…

L’événement Festival Chamrousse en Piste Chamrousse a été mis à jour le 2026-04-27 par Office du Tourisme de Chamrousse