Grimpée Cycliste Chamrousse 1750 Chamrousse

Grimpée Cycliste

Chamrousse 1750 A côté de la galerie commerciale Chamrousse Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-05 12:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Montée cycliste de Chamrousse rencontre pour les amateurs et fans de cyclisme qui se retrouvent en faveur de la lutte contre le cancer.

Une journée de sport, découverte et convivialité avec 2 formats de courses compétition et loisir-santé .

.

Chamrousse 1750 A côté de la galerie commerciale Chamrousse 38410 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 25 65 46 info@chamrousse.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Timed ascent cycle race

Chamrousse cycling time ascent: a meeting for cycling enthusiasts and fans in support of the fight against cancer.

A day of sport, discovery and conviviality, with 2 race formats: competition and leisure-health .

L’événement Grimpée Cycliste Chamrousse a été mis à jour le 2026-03-24 par Office du Tourisme de Chamrousse