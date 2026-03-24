Grimpée Cycliste Chamrousse 1750 Chamrousse
Grimpée Cycliste Chamrousse 1750 Chamrousse samedi 4 juillet 2026.
Grimpée Cycliste
Chamrousse 1750 A côté de la galerie commerciale Chamrousse Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-05 12:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05
Montée cycliste de Chamrousse rencontre pour les amateurs et fans de cyclisme qui se retrouvent en faveur de la lutte contre le cancer.
Une journée de sport, découverte et convivialité avec 2 formats de courses compétition et loisir-santé .
.
Chamrousse 1750 A côté de la galerie commerciale Chamrousse 38410 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 25 65 46 info@chamrousse.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Timed ascent cycle race
Chamrousse cycling time ascent: a meeting for cycling enthusiasts and fans in support of the fight against cancer.
A day of sport, discovery and conviviality, with 2 race formats: competition and leisure-health .
L’événement Grimpée Cycliste Chamrousse a été mis à jour le 2026-03-24 par Office du Tourisme de Chamrousse
À voir aussi à Chamrousse (Isère)
- Sentier pédagogique Chamrousse Isère 1 mai 2026
- Itinéraire / exposition pédagogique Chamrousse Isère 1 mai 2026
- Itinéraire de vélo électrique Uriage Chamrousse (montée côté Luitel) Chamrousse Isère 1 mai 2026
- Expédition Bioacoustique — Écouter la biodiversité alpine aux Lacs Robert Lacs Robert Chamrousse 3 juillet 2026
- Semaine enCHANTée Espalanade Office du Tourisme Chamrousse 10 juillet 2026