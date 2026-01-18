Semaine enCHANTée Espalanade Office du Tourisme Chamrousse
Espalanade Office du Tourisme 42 Place De Belledonne Chamrousse Isère
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-18
2026-07-10
Une semaine de chants où 400 choristes se retrouvent autour de 6 chefs de choeurs internationaux pour travailler 21 titres et proposer un concert gratuit le samedi 19 juillet en présence d’un artiste reconnu (Joyce JONATHAN, TIBZ, Lilian RENAUD)
Espalanade Office du Tourisme 42 Place De Belledonne Chamrousse 38410 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 30 62 14 lesenchantes38@gmail.com
English :
A week of singing in which 400 choristers, led by 6 international choirmasters, work on 21 songs, culminating in a free concert on Saturday, July 19, featuring a renowned artist (Joyce JONATHAN, TIBZ, Lilian RENAUD)
