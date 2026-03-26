Ut4M Passages des coureurs trail à Chamrousse

Croix de Chamrousse Chamrousse 1600 2250 Chamrousse Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Venez voir passer les coureurs trail de l’Ut4M Belledonne, Challenge et Master à Chamrousse 1650 Recoin.

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Croix de Chamrousse Chamrousse 1600 2250 Chamrousse 38410 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 89 92 65 info@chamrousse.com

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English : Ut4M Trail runners pass in Chamrousse

Come and see the trail runners from the Ut4M Belledonne, Challenge and Master events at Chamrousse 1650 Recoin.

L’événement Ut4M Passages des coureurs trail à Chamrousse Chamrousse a été mis à jour le 2026-03-24 par Office du Tourisme de Chamrousse