SLIFT + Grandma’s Ashes STEREOLUX Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-19 20:00 – 23:00

Gratuit : non Prévente : 25€ | Carte Stereolux : 20€ | Abonné·e partenaire : 20€

Le puissant trio toulousain aime assembler (du doom metal au stoner rock), improviser et développer des thèmes qui finissent par spiraler dans l’espace, avant de se perdre librement dans un vertige instrumental. Ce quatrième album poursuit la complexité et l’intensité qui ont fait de SLIFT une étoile montante et radicale des musiques lourdes internationales.

STEREOLUX Nantes 44200

http://stereolux.org/slift-grandmas-ashes-19112026-1900



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