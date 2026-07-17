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SLIFT + Grandma’s Ashes STEREOLUX Nantes

jeudi 19 novembre 2026 · STEREOLUX · Nantes

SLIFT + Grandma’s Ashes STEREOLUX Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
STEREOLUX
Adresse
4, Boulevard Léon Bureau, Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Prévente : 25€ | Carte Stereolux : 20€ | Abonné·e partenaire : 20€

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-19 20:00 – 23:00
Gratuit : non Prévente : 25€ | Carte Stereolux : 20€ | Abonné·e partenaire : 20€  

Le puissant trio toulousain aime assembler (du doom metal au stoner rock), improviser et développer des thèmes qui finissent par spiraler dans l’espace, avant de se perdre librement dans un vertige instrumental. Ce quatrième album poursuit la complexité et l’intensité qui ont fait de SLIFT une étoile montante et radicale des musiques lourdes internationales.

STEREOLUX Nantes 44200
http://stereolux.org/slift-grandmas-ashes-19112026-1900


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