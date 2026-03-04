Slumdog Millionaire, Cinéma François-Truffaut, Chilly-Mazarin

Slumdog Millionaire Samedi 14 mars, 18h00 Cinéma François-Truffaut Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T18:00:00+01:00 – 2026-03-14T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T18:00:00+01:00 – 2026-03-14T20:00:00+01:00

Participez a une apres-midi ludique et familiale des 16h sur le theme des Oscars. Revêtez vos plus belles tenues de soiree et y participez a une journee placee sous le signe du jeu !

Cinéma François-Truffaut 19, rue François Mouthon, Chilly-Mazarin Chilly-Mazarin 91380 Essonne Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0628#showmovie?id=8S3Q0 »}]

Les oscars – Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant dans les taudis de Mumbai, est sur le point de remporter la somme colossale de 20 millions de roupies lors de la version indienne de l’émission «Qu… Cinéma François-Truffaut Slumdog Millionaire