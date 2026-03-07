Smerz / Nourished by Time Philharmonie de Paris Paris

1/ Nourished by Time

De son passage par le prestigieux Berklee College of Music, le musicien américain Marcus Brown a surtout gardé une dent contre les cases où on essayait trop souvent de parquer les étudiants. Rêvé dans les interstices de journées consacrées à des jobs alimentaires à Los Angeles, le projet Nourished by Time naît véritablement à Baltimore, sa ville natale où il retrouve le sous-sol de la maison familiale. Là, Marcus Brown agence les genres et références à foison, développe un son onirique avec les moyens du bord. Publié en 2023, son premier album – Erotic Probiotic 2, largement salué par la critique – passe r’n’b, pop, groove, hip-hop et musique électronique à la moulinette d’un art consommé du songwriting. En 2025, The Passionates Ones confirme une aptitude particulière à associer mélodies et arrangements éclatants à une production résolument DIY.

2/ Smerz

Amies depuis leurs années lycées à Oslo, Catharina Stoltenberg et Henriette Motzfeld forment Smerz en 2016 et sont rapidement repérées par les têtes chercheuses du label anglais XL Recordings. Boites à rythmes, synthés et voix éthérées sont la matière première de morceaux minimalistes, précis et accrocheurs. Le duo transforme vite l’essai avec son premier album Believer (2021) avant de prendre la tangente en deux projets hors-normes en 2024 : le spectaculaire EP Allina où Smerz invente une pop star et ses chansons scintillantes ; la pièce chorale Tidligere den dagen écrite pour les 8 voix de l’ensemble GAEA. Une bonne indication d’un talent élastique, que les deux musiciennes déploient sur leur deuxième véritable album : paru en 2025, Big city life capture histoires vécues ou imaginées, mises en son avec souplesse et acuité.

Une soirée aux avant-postes de la pop moderne, avec les comptines électro du duo norvégien Smerz et le groove fait maison de l’Américain Nourished by Time.

Le jeudi 02 juillet 2026

de 20h00 à 23h00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

