Informations pratiques

Béziers

SMILE

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Smile raconte comment Charlie est devenu Chaplin, dans une pièce en noir et blanc, entre poésie, tendresse et magie du cinéma.

Comment Charlie est devenu Chaplin c’est ce que raconte Smile , une pièce entièrement en noir et blanc, des décors aux costumes, jusqu’aux maquillages.

Nous sommes en 1910, dans un bar de Londres. Charlie a rendez-vous avec une jeune femme pour lui déclarer sa flamme. Ce rendez-vous pourrait bien changer sa vie…

Ralentis, accélérés, flashbacks et changements de points de vue vous plongent dans l’univers du cinéma de Chaplin, le temps d’une bulle de tendresse et de poésie. Une création originale et inventive.

Avec le soutien de MAIA Production Groupe MHODUL.

A partir de 8 ans. .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 01 85 35 theatredesvarietes@beziers-mediterranee.fr

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English : SMILE

Step into an immersive exhibit dedicated to Charlie Chaplin.

L’événement SMILE Béziers a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 ADT34