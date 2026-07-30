SNIPER ZENITH DE PAU Pau
samedi 27 mars 2027 · ZENITH DE PAU · Pau
Informations pratiques
Pau
SNIPER
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 37 – 37 – 37 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-27 20:30:00
fin : 2027-03-27 22:00:00
Date(s) :
2027-03-27
Groupe fondateur du rap français, Sniper voit le jour en 1997 dans le Val-d’Oise, autour d’Aketo, Tunisiano, Blacko et le DJ Boudj. Ils marquent très vite le paysage musical avec des albums forts.
En 2026/2027, Aketo et Tunisiano reviennent en duo sur scène pour une tournée de concerts. Un retour assumé aux sources raviver les classiques, proposer de nouvelles chansons, et réaffirmer leur voix dans le rap engagé. Les fans peuvent s’attendre à des rappels de titres emblématiques, mais aussi à la découverte d’un univers plus mature, débarrassé des tensions passées, centré sur le respect, l’authenticité et l’énergie. .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
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English : SNIPER
L’événement SNIPER Pau a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pau
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