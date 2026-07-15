Sobremesa Le Bois Guilhou en partage, avec Jour de Fête Compagnie Boucau
dimanche 27 septembre 2026 · Boucau
Informations pratiques
Boucau
Sobremesa Le Bois Guilhou en partage, avec Jour de Fête Compagnie
Bois Guilhou Boucau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 13:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
En Espagne, la sobremesa est ce moment précieux qui prolonge le repas on reste à table pour échanger, rire, écouter et savourer le temps partagé.
Après un pique-nique participatif, Jour de Fête vous invite à vivre sa propre sobremesa un temps de convivialité où se mêlent musique, poésie, chants, confidences et participation du public.
> Durée 45 minutes / Tout public
Cette proposition s’inscrit dans le cadre du projet de coopération territoriale mené par Jour de Fête Compagnie, en partenariat avec la Ville de Boucau, le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et la Communauté d’agglomération Pays Basque. .
Bois Guilhou Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79
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English : Sobremesa Le Bois Guilhou en partage, avec Jour de Fête Compagnie
L’événement Sobremesa Le Bois Guilhou en partage, avec Jour de Fête Compagnie Boucau a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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