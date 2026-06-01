Sociabiliser dans les cafés: une pratique révolue?, Bibliothèque de Genève, Genève

Sociabiliser dans les cafés: une pratique révolue? Vendredi 19 juin, 18h00 Bibliothèque de Genève

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:00:00+02:00

L’exposition de la Bibliothèque de Genève «Cafés genevois: la vie même» vous immerge dans les points de vue de deux artistes genevois sur les cafés. Pour l’écrivain George Haldas et la photographe Dany Gignoux, les cafés représentent des lieux de sociabilité, qui subliment les relations humaines. Mais cinquante ans plus tard, que reste-t-il de leurs observations?

Cette visite propose de nuancer la perspective, en évoquant l’évolution des cafés au regard des changements sociétaux des dernières décennies: avènement de la consommation de masse, prolifération des plateformes virtuelles, transformation de l’usage des espaces… De quoi réfléchir sur le passé, avec ou sans nostalgie!

Visite avec Nic Ulmi, programmateur culturel aux Bibliothèques municipales de la Ville de Genève, journaliste et historien, et Lucas Arpin, médiateur culturel à la Bibliothèque de Genève.

Vendredi 19 juin 2026 à 18h-19h Bibliothèque de Genève, Promenade des Bastions 8, 1205 Genève.

Tout public, sans inscription.

Durée: 1h

Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/

Visite de l’exposition «Cafés genevois»

Bibliothèque de Genève