Société Saint Florent La Cure, Société Saint Florent La Cure, Saumur

Informations pratiques

Société Saint Florent La Cure Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Société Saint Florent La Cure Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Créée en 1872, la société St Florent la Cure de Boule de fort vous accueille pour des démonstrations et des initiations à la boule de fort (à partir de 7 ans).

Société Saint Florent La Cure Place Jeanne d’Arc, 49400 Saumur Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire

Créée en 1872, la société St Florent la Cure de Boule de fort vous accueille pour des démonstrations et des initiations à la boule de fort (à partir de 7 ans).

© Ville d’art et d’histoire de Saumur