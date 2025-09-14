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Société Saint Florent La Cure, Société Saint Florent La Cure, Saumur

samedi 19 septembre 2026 · Société Saint Florent La Cure · Saumur

Société Saint Florent La Cure, Société Saint Florent La Cure, Saumur

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Société Saint Florent La Cure
Adresse
Place Jeanne d’Arc, 49400 Saumur
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire

Société Saint Florent La Cure Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Société Saint Florent La Cure Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Créée en 1872, la société St Florent la Cure de Boule de fort vous accueille pour des démonstrations et des initiations à la boule de fort (à partir de 7 ans).

Société Saint Florent La Cure Place Jeanne d’Arc, 49400 Saumur Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire
Créée en 1872, la société St Florent la Cure de Boule de fort vous accueille pour des démonstrations et des initiations à la boule de fort (à partir de 7 ans).

© Ville d’art et d’histoire de Saumur

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