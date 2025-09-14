Société Saint Florent La Cure, Société Saint Florent La Cure, Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Société Saint Florent La Cure · Saumur
Informations pratiques
Société Saint Florent La Cure Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Société Saint Florent La Cure Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Créée en 1872, la société St Florent la Cure de Boule de fort vous accueille pour des démonstrations et des initiations à la boule de fort (à partir de 7 ans).
Société Saint Florent La Cure Place Jeanne d’Arc, 49400 Saumur Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire
Créée en 1872, la société St Florent la Cure de Boule de fort vous accueille pour des démonstrations et des initiations à la boule de fort (à partir de 7 ans).
© Ville d’art et d’histoire de Saumur
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