SŒURCIÈRES & SOURCIERS par Irene Piccolo, danseuse et chorégraphe : « SOURCIERS, L’ORIGINE DU MÂLE » – Projection, Musée des Merveilles, Tende

Informations pratiques

SŒURCIÈRES & SOURCIERS

par Irene Piccolo, danseuse et chorégraphe : « SOURCIERS, L’ORIGINE DU MÂLE » – Projection Dimanche 20 septembre, 17h30 Musée des Merveilles Alpes-Maritimes

Projection limitée à 60 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

« SOURCIERS, L’ORIGINE DU MÂLE »

Projection

Dimanche 20 septembre à 17h

Dans le thème des Journées du Patrimoine 2026 « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » la chorégraphe et metteuse en scène Irene Piccolo présentera, en présence des vidéastes, les prises de vue de deux œuvres emblématiques et représentatives du patrimoine de la Roya. Les spectacles « Sœurcières, visions du Féminin » (2022) et « Sourciers, l’origine du mâle » (2023) sont des créations artistiques, des liturgies païennes menées par Irene Piccolo avec les habitantes et habitants de la vallée de la Roya dans le cadre du Festival Passeur·ses d’Humanité. Entre les deux projections, un atelier « Tarantella » sera animé par cette danseuse dont le style est issu des formes traditionnelles des danses du sud de l’Italie et s’appuie sur une recherche contemporaine plus théâtrale et personnelle.

Musée des Merveilles avenue du 16 Septembre 1947, 06430 Tende, France Tende 06430 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 33489045700 https://museedesmerveilles.departement06.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 89 04 57 00 »}] Sur 750 m², l’espace d’exposition permanente propose un parcours en trois sections : l’histoire naturelle, l’archéologie, les arts et traditions populaires. Dotée d’une muséographie résolument moderne et de matériel audiovisuel et multimédia, cette galerie présente 20 000 ans d’histoire de la vallée des Merveilles et de la Haute-Roya à travers des cartes, des dioramas (espace évoquant grandeur nature des scènes de la vie quotidienne), des moulages de roches et des objets originaux.

« SOURCIERS, L’ORIGINE DU MÂLE »

© Irene Piccolo