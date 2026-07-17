SŒURS, Théâtre LE POCHE, Genève

Informations pratiques

SŒURS 27 mai – 6 juin 2027 Théâtre LE POCHE

De CHF 10.- à CHF 28.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-27T19:00:00+02:00 – 2027-05-27T20:15:00+02:00

Fin : 2027-06-06T18:00:00+02:00 – 2027-06-06T19:15:00+02:00

Marina et Audrey sont sœurs et ne se sont pas vues depuis des années. Lorsque l’une fait irruption sur le lieu de travail de l’autre, les mots et les émotions déferlent : rancunes d’enfance, blessures passées et colères actuelles jaillissent en cascade. Toutes deux sont cruelles, dépassent les limites et déversent ce qu’elles ont sur le coeur à la figure de l’autre. Pour vider leur sac bien sûr, mais aussi, peut-être, pour rétablir le lien et se garder l’une près de l’autre encore un peu.

À travers une écriture aussi assourdissante que précise, Pascal Rambert réussit à dire toute l’ambivalence du lien sororal : tour à tour lieu de l’affrontement et de la réconciliation, la parole gonfle et s’étire jusqu’à prendre tout l’espace. Plaçant la recherche du rythme au coeur de son approche, Anne Schwaller prolonge la démarche de l’auteur et dissèque sur scène le lien qui relie les deux soeurs, quoi qu’il arrive. En véritable cheffe d’orchestre, elle travaille les répliques à l’oreille, façonnant les voix des comédiennes Marie Druc et Caroline Gasser à la recherche du souffle juste, des intonations, du tempo. Des silences. Car tout ne se dit pas qu’à travers les mots : leur absence est elle aussi centrale, tissant en sous-texte un dialogue silencieux à une trame universelle.

Théâtre LE POCHE Rue Marcelle De Kenzac 7 Genève 1204 Cité Genève 41223103759 https://www.lepoche.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://lepoche.ch/spectacle/soeurs »}] https://www.geneve.ch/theatre-poche

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