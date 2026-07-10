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SOFIA BELABBES « Ketchup Mayo » Théâtre 100 Noms Nantes
jeudi 26 novembre 2026 · Théâtre 100 Noms · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-26 21:00 – 23:00
Gratuit : non 19 € à 30 € Tout public
Voyez ce spectacle comme un déjeuner entre potes, dans le fast food du coin, Un moment convivial et agréable. Au menu cette semaine : une heure de rire, de partage et d’anecdotes ! Bref Ça y est le spectacle est là il est prêt alors venez y goûter : ketchup mayo nouvelle version ! Parce qu’elle finit toujours par faire les choses à sa sauce.
Théâtre 100 Noms Nantes 44200
https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/643498-sofia-belabbes-ketchup-mayo
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