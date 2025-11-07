I GOTTA FEELING – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse
I GOTTA FEELING – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse mercredi 18 mars 2026.
I GOTTA FEELING Début : 2026-03-18 à 20:00. Tarif : – euros.
Après une première tournée événement en 2024, venez revivre les moments culte et la ferveur des années 2000 au rythme des plus grands hits de cette décennie interprétés par leurs artistes originaux. PMR : shop@bleucitron.net
ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31