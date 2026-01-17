Soigneur VIP Clères

Soigneur VIP

32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:00:00

fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-05-17 2026-06-21 2026-07-26 2026-08-23 2026-09-27 2026-10-25

Découvrez le métier de soigneur pendant une demi-journée et vivez un moment très privilégié en aidant à la préparation de la nourriture et en participant au nourrissage et à la vie quotidienne des soigneurs. A partir de 10 ans, les enfants doivent être accompagnés d’un parent. 170€ duo et 95€ seul. Sur réservation à parcdecleres-reservations@seinemaritime.fr .

32 Avenue du Parc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie parcdecleres-reservations@seinemaritime.fr

English : Soigneur VIP

