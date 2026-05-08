Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier fraisier Clères

Atelier fraisier Clères samedi 20 juin 2026.

Adresse : 68 Rue de l'Église

Ville : 76690 Clères

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Clères

Atelier fraisier

68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20 12:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Cet atelier vous permettra de réaliser:

– une génoise
– une crème mousseline
– un glaçage à base de coulis de fraises

Vous apprendrez à puncher et chablonner un biscuit, masquer un gâteau, utiliser une palette, remplir et manier une poche à douille.

Une pause dégustation sera proposée en cours d’atelier et vous repartirez avec votre fraisier de 6 personnes.

Ambiance conviviale et bonne humeur garanties !

Durée 3h 4 à 8 participants   .

68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier fraisier

L’événement Atelier fraisier Clères a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

À voir aussi à Clères (Seine-Maritime)