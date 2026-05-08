Atelier fraisier Clères
Atelier fraisier Clères samedi 20 juin 2026.
Clères
Atelier fraisier
68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20 12:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Cet atelier vous permettra de réaliser:
– une génoise
– une crème mousseline
– un glaçage à base de coulis de fraises
Vous apprendrez à puncher et chablonner un biscuit, masquer un gâteau, utiliser une palette, remplir et manier une poche à douille.
Une pause dégustation sera proposée en cours d’atelier et vous repartirez avec votre fraisier de 6 personnes.
Ambiance conviviale et bonne humeur garanties !
Durée 3h 4 à 8 participants .
68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie
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English : Atelier fraisier
L’événement Atelier fraisier Clères a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin