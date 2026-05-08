Clères

Atelier fraisier

68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20 12:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Cet atelier vous permettra de réaliser:

– une génoise

– une crème mousseline

– un glaçage à base de coulis de fraises

Vous apprendrez à puncher et chablonner un biscuit, masquer un gâteau, utiliser une palette, remplir et manier une poche à douille.

Une pause dégustation sera proposée en cours d’atelier et vous repartirez avec votre fraisier de 6 personnes.

Ambiance conviviale et bonne humeur garanties !

Durée 3h 4 à 8 participants .

68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie

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English : Atelier fraisier

L’événement Atelier fraisier Clères a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin