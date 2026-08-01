Informations pratiques

Mernel

Soins Traditionnels Celtes. Faire la paix avec son passé

Mernel Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:30:00

fin : 2026-09-22 20:00:00

Date(s) :

2026-08-11 2026-09-22

Emmanuel Denis propose des ateliers de soins traditionnels celtes. Ces mardis, profitez des beaux jours en participant à une Cérémonie Traditionnelle Celte Collective ayant pour intention Faire la paix avec son passé .

Un soin collectif est une cérémonie durant laquelle Emmanuel invoque et honore différentes énergies ou esprits afin qu’ils apportent une réponse favorable à l’intention de soin posée. Cela est un soin de bien être et de confort et ne peut, en aucun cas, remplacer une consultation ou un traitement médical conventionnel.

Dans le but de commencer sereinement un nouveau chapitre, il est important de pouvoir faire la paix avec ce passé que nous ne pouvons pas réécrire. Se libérer de tous ressentis négatifs, des regrets ou de la culpabilité afin d’accueillir sereinement ce qui va se présenter à nous.

Sur inscription au 06 38 26 30 56 ou via le site https://www.billetweb.fr/ceremonie-collective-du-mardi-faire-la-paix-avec-son-passe-a-la-chesnais-du-bois-35?multi=41558&margin=no_margin&ref=41558&color=635BFF&parent=soinstraditionnelsceltes

Places limitées à 12 personnes.

N’hésitez pas à apporter un tapis de sol et un plaid pour un meilleur confort.

Cérémonie en extérieur .

Mernel 35330 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 38 26 30 56

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English :

L’événement Soins Traditionnels Celtes. Faire la paix avec son passé Mernel a été mis à jour le 2026-07-30 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté