Soirée Accords mets & vins Maison André Delorme Maison André Delorme Rully
vendredi 10 juillet 2026 · Maison André Delorme · Rully
Informations pratiques
Rully
Soirée Accords mets & vins Maison André Delorme
Maison André Delorme 11 Rue des Bordes Rully Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Le temps d’une soirée, découvrez les vins André Delorme aux côtés de la Cheffe Noémie Gruhier.
Après une visite guidée de notre musée et de nos caves, plongez dans l’histoire et le savoir-faire de la Maison.
Poursuivez avec une dégustation commentée de 7 vins (2 Crémants de Bourgogne, 3 appellations Village et 2 Premiers Crus), accompagnés d’accords mets & vins préparés en direct par la Cheffe. .
Maison André Delorme 11 Rue des Bordes Rully 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 87 64 14 caveau@andre-delorme.com
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English : Soirée Accords mets & vins Maison André Delorme
L’événement Soirée Accords mets & vins Maison André Delorme Rully a été mis à jour le 2026-07-03 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne
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