Soirée Accords Vins & Mets du Chef Maison André Delorme Rully

Informations pratiques

Rully

Soirée Accords Vins & Mets du Chef

Maison André Delorme 11 rue des Bordes Rully Saône-et-Loire

Tarif : 58 – 58 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-10 21:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Le temps d’une soirée, découvrez les vins André Delorme sous un nouveau jour en compagnie de la Cheffe Noémie Gruhier.

L’expérience débute par une visite guidée de notre musée dédié à l’élaboration du Crémant de Bourgogne et de notre cave voûtée creusée dans la roche calcaire. Une occasion de découvrir l’histoire et le savoir-faire qui font la renommée de nos vins.

La soirée se poursuit avec une dégustation commentée de 7 vins.

En parallèle, la cheffe réalisera devant vous une sélection de mets salés et sucrés imaginés pour accompagner les vins servis.

Ce qui est compris

Visite guidée de nos caves.

Présentation de notre histoire et de notre savoir-faire.

Dégustation exclusive de 7 vins

– 2 Crémants de Bourgogne

– 3 Appellations Village

– 2 Appellations Premiers Crus

Accords mets & vins par la Cheffe Noémie Gruhier. .

Maison André Delorme 11 rue des Bordes Rully 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 87 64 14 caveau@andre-delorme.com

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English : Soirée Accords Vins & Mets du Chef

L’événement Soirée Accords Vins & Mets du Chef Rully a été mis à jour le 2026-07-03 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I