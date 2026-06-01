Soirée accrobranche nocturne Lacq Aventure Lacq
Soirée accrobranche nocturne Lacq Aventure Lacq vendredi 26 juin 2026.
Lacq
Soirée accrobranche nocturne
Lacq Aventure Chemin du Bois Lacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26 00:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Venez profiter du parc autrement ambiance de nuit, sensations différentes, et toujours autant de fun. Pour les aventuriers de 9 à 99 ans et les amateurs de frissons version étoilés, ceux qui pensaient connaître le parc… jusqu’à aujourd’hui !
Avec votre frontale = seul allié (mais les rires et les cris éclairent aussi), découvrez les parcours transformés en expérience sensorielle. Ambiance 100% cool (la peur est plus drôle la nuit).
Activités disponibles de nuit Accrobranche, Laser Game et Mini Golf.
Sur réservation.
Pour les 10 ans du parc -10% sur votre session Accrobranche + une canette offerte. Offre valable sur réservation uniquement. .
Lacq Aventure Chemin du Bois Lacq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 70 99 88 contact@lacqaventure.com
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English : Soirée accrobranche nocturne
L’événement Soirée accrobranche nocturne Lacq a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Coeur de Béarn
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